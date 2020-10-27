Пентагон предупредил о становлении нового халифата ИГ

Боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) захватывают все больше территорий в Африке, используя «ошеломляюще жестокие» методы, как это было в Сирии и Ираке. Об вероятном становлении нового халифата на африканском континенте предупредили в Пентагоне, сообщает The Sun.

Как отмечается в отчете, подготовленном специалистами Центра по борьбе с терроризмом Вест-Пойнта (Военной академии США), число сторонников ИГ в Африке постоянно растет, и говорить о победе над данной террористической организацией преждевременно. По данным аналитиков, в последнее время джихадисты активизировали свои атаки, и число их жертв становится все больше.

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Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Западной Африке и в Большой Сахаре. В 2019 году нападениям террористов чаще всего подвергались населенные пункты в Нигерии, Нигере, Камеруне, Чаде, Мали и Буркина-Фасо — всего было совершено 186 атак. В частности, в районе озера Чад и на севере Нигерии произошло не менее 28 нападений, в результате которых погибли более 15 человек.

Кроме того, атакам боевиков подвергаются и южные регионы Африки, в частности, Мозамбик: там с 2017 года были убиты более 1,5 тысячи человек. Террористы уже захватили несколько островов у побережья Мозамбика, где ранее проводили свой отпуск актер Дэниел Крейг, певец Боно и принц Монако Альберт. При этом большую часть местных жителей они изгнали, а женщин превратили в секс-рабынь.

Деятельность боевиков ИГ в Африке, как отмечают эксперты, по своему масштабу и жестокости превосходит деятельность членов организации в Сирии и Ираке. Кроме того, как минимум в двух странах террористам удалось захватить и удерживать значительные территории, ведя на них «псевдогосударственную деятельность». «Чрезвычайно важно, чтобы политики и военные рассматривали угрозу, исходящую от "Исламского государства" в Африке, как приоритетную», — подчеркивается в докладе Пентагона.

В апреле прошлого года террористы ИГ объявили, что провели первую операцию в Конго и провозглашают там «Центральноафриканскую провинцию» своего «халифата». После этого заместитель министра обороны России Александр Фомин признал, что перемещение террористов из одной страны в другую уже стало реальностью. По его словам, «боевики уже переходили в район Северной Африки, в частности в Ливию, спускались в Центральную Африку, доходили до юга материка».