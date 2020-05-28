Присягнувшие ИГ террористы в Африке жестоко убили 40 человек

Террористы в Демократической Республике Конго жестоко убили несколько десятков человек в регионе на границе с Угандой. Об этом сообщает Al Jazeera.

Группа мятежников «Объединенные демократические силы» (Allied Democratic Forces, ADF) напали на жителей деревни Самбоко с мачете и вырезали по меньшей мере 40 человек.

Al Jazeera отмечает, что с 2019 года в результате действий ADF в Африке погибли по меньшей мере 400 человек. Террористы вырезают целые деревни. ADF присягнули на верность террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), однако есть сомнения в том, действительно ли они поддерживают связь.

В 2014-м боевики напали на тюрьму города Бутембо (Butembo) на востоке Демократической Республики Конго. В результате сбежали все 370 заключенных.

«Объединенные демократические силы» — это группа мятежников из соседней Уганды. Банда на протяжении 20 лет терроризирует приграничную территорию Демократической Республики Конго.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



