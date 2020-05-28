Присягнувшие ИГ террористы в Африке жестоко убили 40 человек

Террористы в Демократической Республике Конго жестоко убили несколько десятков человек в регионе на границе с Угандой. Об этом сообщает Al Jazeera.
Группа мятежников «Объединенные демократические силы» (Allied Democratic Forces, ADF) напали на жителей деревни Самбоко с мачете и вырезали по меньшей мере 40 человек.
Al Jazeera отмечает, что с 2019 года в результате действий ADF в Африке погибли по меньшей мере 400 человек. Террористы вырезают целые деревни. ADF присягнули на верность террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), однако есть сомнения в том, действительно ли они поддерживают связь.
В 2014-м боевики напали на тюрьму города Бутембо (Butembo) на востоке Демократической Республики Конго. В результате сбежали все 370 заключенных.
«Объединенные демократические силы» — это группа мятежников из соседней Уганды. Банда на протяжении 20 лет терроризирует приграничную территорию Демократической Республики Конго.