Автомобиль сбил восьмерых участников велогонки в США

Автомобиль сбил восьмерых участников велогонки в американском городе Шоу Лоу, штат Аризона. Об этом сообщает ABS News со ссылкой на полицию.

По данным правоохранительных органов, шестеро велосипедистов были госпитализированы после того, как на них наехал пикап. Еще несколько участников гонки сами добрались до ближайшей больницы. 35-летний водитель автомобиля, который попытался скрыться с места преступления, был также доставлен в ближайшее медицинское учреждение в критическом состоянии после того, как в него выстрелил офицер полиции.

Ранее водитель намеренно сбил насмерть семью мусульман в Канаде. 20-летний Натаниэль Вельтман (Nathaniel Veltman) переехал семью на пикапе на большой скорости, а после скрылся с места преступления. Четыре человека погибли на месте, в живых остался только девятилетний ребенок.