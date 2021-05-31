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В офисном здании в немецком Гамбурге прогремел взрыв

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Место происшествия
Место происшествия
Фото: Daniel Reinhardt / DPA / Globallookpress.com

Взрыв прогремел в офисном здании, расположенном в немецком городе Гамбург. В результате инцидента пострадал по меньшей мере один человек, уточняет Der Spiegel.

Уточняется, что ЧП произошло в районе Бармбек. Здание, в котором находятся офисы нескольких предприятий, частично обрушилось. Спасатели вытащили из под завалов пострадавшего, его доставили в больницу. Причины происшествия выясняются, на месте работают сотрудники экстренных служб.

По данным издания, движение по прилегающей к месту взрыва Гамбургер-штрассе полностью перекрыто. Вспыхнувший после взрыва пожар тушили более сотни пожарных.

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