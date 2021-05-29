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В Афганистане подорвали автобус со студентами

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Фото: В. Киселев / РИА Новости

️В Афганистане, в районе Баграм провинции Парван, неизвестные подорвали автобус, в котором находились студенты и их преподаватели из Университета Альберони. Об этом сообщает Tolo News со ссылкой на представителей здравоохранения страны.

По предварительным данным, пострадали 13 человек: все они тяжело ранены. Еще четверо погибли.

В настоящее время о причастности к произошедшему взрыву террористических организаций не сообщается. На место происшествия выехали медики, а также полицейские.

Ранее стало известно, что не менее 16 человек погибли и еще несколько пострадали при взрыве автобуса в Афганистане, который подорвался на придорожной мине. Инцидент произошел в округе Шахр-э-Сафа, в провинции Забуль на юге страны.

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