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При взрыве автобуса в Афганистане погибли 16 человек

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Фото: OMAR SOBHANI / Reuters

Не менее 16 человек погибли и еще несколько пострадали при взрыве автобуса в Афганистане, который подорвался на придорожной мине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный источник.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в округе Шахр-э-Сафа, в провинции Забуль на юге страны. При этом другой источник агентства утверждает, что в автобусе находились 25 человек. По предварительной информации, все они могли погибнуть.

9 мая стало известно, что по меньшей мере 55 человек погибли в результате взрывов у школы в западной части Кабула. Перед государственным образовательным учреждением для девочек в столице Афганистана подорвался автомобиль. Большинство убитых и раненых — ученицы школы, у которой произошел взрыв. Министерство внутренних дел Афганистана официально подтвердило гибель 30 человек. Лидер страны Ашраф Гани объявил произошедшее терактом и возложил ответственность за него на террористическую группировку «Талибан» (запрещена в России).

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