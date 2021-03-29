Союзники США убили 80 мирных афганцев и пошли под суд

Нидерланды, бывшие союзниками США по международной коалиции в Афганистане, перепутали мирных жителей с боевиками и убили 80 жителей афганского города Хора в 2007 году. Такие обвинения содержатся в иске, к рассмотрению которого приступил голландский суд, передает RT.

Иск был подан четырьмя афганцами, пережившим ту операцию, и родственниками еще одного пострадавшего, который умер до начала судебных разбирательств. По их словам, голландские военные, отражавшие нападение движения «Талибан» (запрещено в России), якобы перепутали гражданские и военные цели. Более того, они не предупредили жителей города о готовящихся артиллерийских ударах — они застали их во сне.

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Истцы обвиняют голландское правительство в «военных преступлениях» и требуют компенсацию. Их адвокат заявила в суде, что инцидент демонстрирует, что «жизнь афганца ничего не значит» для Нидерландов, и потребовала обнародовать протоколы бомбардировки города. Сторона защиты настаивает, что операция была проведена должным образом, а обвинения в адрес голландского правительства ничем не подкреплены.

США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.