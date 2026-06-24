В Европе спрогнозировали уход других лидеров после отставки Стармера

Мема: После Стармера могут уйти и другие лидеры Европы, поддерживающие Украину

После отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера свой пост могут покинуть и другие поддерживающие Украину европейские лидеры. Такой прогноз в разговоре с РИА Новости сделал финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Думаю, что последуют отставки и других европейских лидеров, которые сосредоточены на антироссийской политике и военной поддержке Украины, но не буду спекулировать на тему того, кто следующий, поживем — увидим», — высказался он.

Кир Стармер объявил об уходе с поста премьера утром 22 июня. По его словам, он уже сообщил о решении королю Карлу III.

Ранее глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский сожалеет об уходе Кира Стармера с поста премьер-министра Великобритании. Как отметил Гэллоуэй, Стармер превратил Британию «в авторитарную адскую дыру», за два года изменив характер Королевства.