Обессиленного ведущего паранормального стрима нашли после исчезновения на два дня

В Малайзии ведущий стрима про паранормальные явления пропал на два дня

В Малайзии ведущий стрима про паранормальные явления пропал и нашелся через два дня в общественном туалете. Об этом пишет Mothership.

Мужчина, имя которого не называется, был обнаружен в общественном туалете в городе Малакка 21 июня. По данным полиции, он находился в состоянии крайнего физического истощения. Друг мужчины рассказал, что вечером 19 июня он вел стрим о паранормальных явлениях, но трансляция внезапно оборвалась примерно через полчаса после начала.

Приятель стримера забеспокоился и попытался дозвониться до него, но телефон не отвечал. Через два дня он подал заявление в полицию об исчезновении человека. Днем посетитель туалета случайно обнаружил стримера. По словам полиции, мужчина был полностью обессиленным. Его отправили в больницу. Что с ним произошло, пока неизвестно.

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