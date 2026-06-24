Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:30, 24 июня 2026Из жизни

Обессиленного ведущего паранормального стрима нашли после исчезновения на два дня

В Малайзии ведущий стрима про паранормальные явления пропал на два дня
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Tupungato / Shutterstock / Fotodom

В Малайзии ведущий стрима про паранормальные явления пропал и нашелся через два дня в общественном туалете. Об этом пишет Mothership.

Мужчина, имя которого не называется, был обнаружен в общественном туалете в городе Малакка 21 июня. По данным полиции, он находился в состоянии крайнего физического истощения. Друг мужчины рассказал, что вечером 19 июня он вел стрим о паранормальных явлениях, но трансляция внезапно оборвалась примерно через полчаса после начала.

Приятель стримера забеспокоился и попытался дозвониться до него, но телефон не отвечал. Через два дня он подал заявление в полицию об исчезновении человека. Днем посетитель туалета случайно обнаружил стримера. По словам полиции, мужчина был полностью обессиленным. Его отправили в больницу. Что с ним произошло, пока неизвестно.

Материалы по теме:
Африканская магия: как колдуют в Нигерии и почему это популярно у бандитов
Африканская магия:как колдуют в Нигерии и почему это популярно у бандитов
19 июля 2018
Нигерию захлестнула волна ритуальных убийств. Почему убийцы верят в то, что человеческие органы и кровь сулят богатство?
Нигерию захлестнула волна ритуальных убийств.Почему убийцы верят в то, что человеческие органы и кровь сулят богатство?
28 февраля 2022
В Африке массово жалуются на кражу пенисов. Это не шутка, а серьезная проблема: ей занимаются полиция и психиатры
В Африке массово жалуются на кражу пенисов.Это не шутка, а серьезная проблема: ей занимаются полиция и психиатры
9 октября 2023

Ранее в Кении 10 человек попали под суд за избиение двух женщин, которых обвинили в колдовстве. Подсудимые утверждали, что пострадавшие похищали у мужчин половые органы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уничтожение выгодно для Зеленского». В России объяснили отсутствие ударов по Банковой

    Рядовым ВСУ посоветовали сдаваться

    Жителям Москвы рассказали о погоде в среду

    Девушка оконфузилась у водопада и взорвала соцсети

    Россиянам предложат новый кроссовер Exlantix с печкой для продуктов

    В Госдуме рассказали о повышении пенсий для двух категорий граждан

    Названы опасные заблуждения о торговле фотографиями ног в интернете

    Колумбия обыграла сборную ДР Конго и вышла в плей-офф ЧМ-2026

    Назван главный поставщик водки в Россию

    На Западе сделали заявление о переломной ситуации в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok