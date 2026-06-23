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Из жизни
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03:30, 23 июня 2026Из жизни

Двух женщин обвинили в краже пенисов и избили

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Nicole Piepgras / Shutterstock / Fotodom

В Кении 10 человек попали под суд за избиение двух женщин, которых обвинили в колдовстве. Об этом сообщает TV47 Digital.

Инцидент произошел в округе Квале 18 июня. Абушири Мохаммед Чуо заявил, что его половые органы исчезли после того, как с ним поговорила Беатрис Акиньи. После этого нее набросились восемь человек и избили, нанеся тяжкие телесные повреждения. Всех участников расправы задержали.

В тот же день Салим Хасан и Саиди Бакари напали на Маридхию Кассим. Они заявили, что их пенисы исчезли после того, как она поприветствовала их на улице. Мужчины также находятся под стражей.

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Во многих странах Африки и Азии распространен культуральный синдром коро, который психиатры признают массовым бредовым расстройством. Пораженные им люди заявляют, что их половые органы уменьшились в размерах или исчезли. Ему подвержены как мужчины, так и женщины, которые уверены, что у них пропадает грудь. При этом никаких физиологических изменений органов не происходит. Часто вина за исчезновение возлагается на колдунов вуду, которым половые органы якобы нужны для неких ритуалов.

Ранее сообщалось, что в Нигерии толпа избила мужчину, которого молодой человек обвинил в краже пениса. От расправы пострадавшего спасли сотрудники полиции.

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