Россиянам раскрыли стоимость домашнего спортзала

«Авито»: Домашний спортзал в ресейле обойдется на треть дешевле нового

Россияне стали чаще покупать спортивный инвентарь для домашних тренировок, выяснили аналитики «Авито». О том, во сколько обойдется домашний спортзал при покупке инвентаря в ресейле и в новом сегменте специалисты платформы рассказали «Ленте.ру».

У россиян пользуется спросом инвентарь для фитнеса — массажные роллы и мячи (продажи весной 2026 года в сравнении с зимой выросли на 26 процентов), эспандеры и ленты (24 процента), а также коврики (18 процентов).

Активнее стали покупать и веса для силовых тренировок — утяжелили (36 процентов), гири (16 процентов), штанги (10 процентов) и гантели (9 процентов). Более серьезное спортивное оборудование покупают менее охотно — продажи силовых тренажеров выросли на 2 процента аналитики «Авито»

Набор для фитнеса из коврика, ленты и массажного ролла в среднем обойдется в 2,8 тысячи рублей при покупке «с рук». Утяжелили в среднем стоят 1,4 тысячи рублей, гири — 3 тысячи рублей, штанги — 5,1 тысячи рублей, а гантели — 2,5 тысячи рублей, следует из данных платформы.

«Средняя стоимость силового тренажера в ресейле — 18 тысяч рублей, а кардиотренажера — 10 тысяч рублей. Таким образом, собрать полноценный спортзал у себя дома будет стоить 40,3 тыясчи рублей», — сообщают специалисты.

В сегменте новых товаров растут продажи утяжелителей (45 процентов), массажных роллов и мячей (36 процентов), эспандеров, лент (32 процента) и ковриков (17 процентов).

Специалисты сообщили, что базовый фитнес-набор в новом состоянии в среднем обойдется в 3,4 тысячи рублей. Утяжелители в этом сегменте стоят в среднем 2 тысячи рублей, гири — 3,2 рублей, штанги — 6 тысяч рублей, а гантели — 5,7 тысячи рублей. Силовые тренажеры в новом состоянии в среднем покупают за 27 тысяч рублей, кардиотренажеры — за 16 тысяч рублей. Весь этот набор в новом сегменте в среднем будет стоить 63,3 тысячи рублей.

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