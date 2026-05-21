08:17, 21 мая 2026

Фитнес-тренер перечислила правила безопасного бега

Владислав Уткин
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Фитнес-тренер Мария Волынкина перечислила правила безопасного бега. Ее слова приводит News.ru.

В первую очередь необходимо соблюдать правильную технику. Смотреть нужно прямо перед собой, приземляться необходимо на среднюю часть стопы или мягко на пятку, без ударного торможения. Первое касание земли должно приходиться на переднюю часть стопы. Корпус следует держать ровно, а смотреть — прямо перед собой.

Также во время бега необходимо прислушиваться к своим ощущениям. «Если вы понимаете, что задыхаетесь, начинают болеть колени, другие суставы, позвоночник, не надо здесь геройствовать», — отметила Волынкина.

Серьезное значение имеет правильная разминка. Перед началом пробежки необходимо провести легкую гимнастику с махами ногами. После завершения бега нужно сделать растяжку.

Ранее диетолог оценил эффективность диеты португальского нападающего Криштиану Роналду. 41-летний футболист отказался от сахара, молока и мучного. Главным источником углеводов для него являются овощи, а на ужин он ест рыбу или мясное филе.

