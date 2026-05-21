Фитнес-тренер перечислила правила безопасного бега

Фитнес-тренер Мария Волынкина перечислила правила безопасного бега. Ее слова приводит News.ru.

В первую очередь необходимо соблюдать правильную технику. Смотреть нужно прямо перед собой, приземляться необходимо на среднюю часть стопы или мягко на пятку, без ударного торможения. Первое касание земли должно приходиться на переднюю часть стопы. Корпус следует держать ровно, а смотреть — прямо перед собой.

Также во время бега необходимо прислушиваться к своим ощущениям. «Если вы понимаете, что задыхаетесь, начинают болеть колени, другие суставы, позвоночник, не надо здесь геройствовать», — отметила Волынкина.

Серьезное значение имеет правильная разминка. Перед началом пробежки необходимо провести легкую гимнастику с махами ногами. После завершения бега нужно сделать растяжку.

