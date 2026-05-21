Жители Вильнюса пожаловались на эвакуацию при воздушной тревоге

LRT: Жители Вильнюса остались недовольны эвакуацией при воздушной тревоге

Жители Вильнюса выразили недовольство организацией эвакуации при воздушной тревоге в Вильнюсе и его окрестностях. Об этом написал портал LRT ссылкой на опрошенных жителей города.

В частности, местная жительница Илона рассказала, что в одной школе города свернули эвакуацию, когда оценили вместительность подвала.

«Сначала собрали один класс, потом начали собирать другие, и когда стало ясно, что все ученики не поместятся в подвале, то, в конце концов, детей просто вернули обратно в классы», — сообщила она.

Женщина добавила, что многие не осознавали происходящее, несмотря на якобы обязательную рассылку от правительства об алгоритме действий.

Утром 17 мая в воздушное пространство Литвы вошел беспилотник Вооруженных сил Украины. Его обломки обнаружили на востоке страны вечером в воскресенье.