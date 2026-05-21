Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:58, 21 мая 2026Бывший СССР

Жители Вильнюса пожаловались на эвакуацию при воздушной тревоге

LRT: Жители Вильнюса остались недовольны эвакуацией при воздушной тревоге
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vygintas Skaraitis / lrytas / AP

Жители Вильнюса выразили недовольство организацией эвакуации при воздушной тревоге в Вильнюсе и его окрестностях. Об этом написал портал LRT ссылкой на опрошенных жителей города.

В частности, местная жительница Илона рассказала, что в одной школе города свернули эвакуацию, когда оценили вместительность подвала.

«Сначала собрали один класс, потом начали собирать другие, и когда стало ясно, что все ученики не поместятся в подвале, то, в конце концов, детей просто вернули обратно в классы», — сообщила она.

Женщина добавила, что многие не осознавали происходящее, несмотря на якобы обязательную рассылку от правительства об алгоритме действий.

Утром 17 мая в воздушное пространство Литвы вошел беспилотник Вооруженных сил Украины. Его обломки обнаружили на востоке страны вечером в воскресенье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о плане ударов по России

    Популярная российская стримерша попала в базу «Миротворца»

    НАТО уличили в противодействии российскому ядерному «Посейдону»

    С рэпера Pharaoh взыскали деньги из-за наркотиков

    Гол российского нападающего помог «Вегасу» обыграть «Колорадо» в плей-офф НХЛ

    В Иране развеяли слухи вокруг верховного лидера

    В США расхвалили Си Цзиньпина после встреч с Путиным и Трампом

    Китайский инженер оценил подарок от Путина

    Шансы на изменение отношений США и Китая после визита Путина в КНР оценили

    В российском регионе мошенники нажили на горе инвалидов миллиард рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok