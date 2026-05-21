Позицию Китая по Украине после встречи Путина и Си Цзиньпина оценили

Лукьянов: Подход Китая к украинскому кризису не изменится

Подход Китая к украинскому кризису после встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине не изменится. Об этом заявил политолог Федор Лукьянов на международной научно-практической конференции «II Шлыковские чтения», отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

«Нет, ничего не изменится. Подход Пекина к украинскому кризису очень понятный, последовательный. Пекин не хочет быть, скажем так, элементом этого кризиса. Он занимает позицию благожелательную к России, но стороннюю», — сказал он.

По мнению Лукьянова, китайская сторона не рассматривает себя как участника украинского конфликта.

Ранее Россия и Китай в совместном заявлении по итогам встречи Путина и Си Цзиньпина отметили, что считают необходимым устранить первопричины конфликта на Украине. «Стороны убеждены в необходимости полного устранения первопричин украинского кризиса на основе соблюдения принципов Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи в целях обеспечения взаимной безопасности и формирования основ устойчивого мира», — сказано в документе.