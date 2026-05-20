Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление по Украине

Путин и Сзиньпин считают необходимым устранить первопричины конфликта на Украине

Россия и Китай считают необходимым устранить первопричины конфликта на Украине. Об этом сообщается в совместном заявлении российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина по итогам переговоров в Пекине, опубликованном на официальном сайте Кремля.

«Стороны убеждены в необходимости полного устранения первопричин украинского кризиса на основе соблюдения принципов Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи в целях обеспечения взаимной безопасности и формирования основ устойчивого мира», — отмечается в тексте заявления.

Также в документе говорится, что Россия и Китай поддерживают все усилия, которые способствуют «установлению долгосрочного и устойчивого мира» на Украине, а также выступают за продолжение поиска путей решения конфликта путем переговоров.

Кроме того, Москва выделила «объективную и непредвзятую» позицию Пекина и поприветствовала стремление китайской стороны играть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса дипломатическими способами.

Ранее завершились переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. По итогам встречи лидеры подписали совместное Заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.