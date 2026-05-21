09:35, 21 мая 2026

Члена японской якудзы арестовали за регистрацию в программе лояльности авиакомпании

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Jaromir Chalabala / Shutterstock / Fotodom

Члена японской мафиозной группировки якудза арестовали за регистрацию в программе лояльности местной авиакомпании. Об этом пишет телеканал SoraNews24.

Уточняется, что он смог совершить девять перелетов и накопить 4,2 тысячи миль. Однако в условиях программы лояльности было прописано, что члены преступных группировок не могут вступать в нее. Японец же поставил галочку рядом с пунктом «Согласие с правилами». Из-за этого его обвинили в мошенничестве и арестовали.

Известно, что законодательство разрешает быть членом якудзы, однако это накладывает определенные ограничения. Например, им запрещено посещать спортивные соревнования, заключать контракт с мобильным оператором и открывать офисы рядом с библиотеками.

Ранее авиакомпания внесла пассажира в черный список за одно действие в туалете самолета. Он покурил там электронную сигарету.

