10:34, 21 мая 2026

В Европе падение рейтинга Мерца объяснили происками России

Politico: Россия хотела бы ухода Мерца и прихода к власти в Германии партии АдГ
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Россия якобы активизировала усилия по ускорению падения рейтинга немецкого канцлера Фридриха Мерца и укреплению позиций растущих пророссийских сил в Германии. Снижение одобрения деятельности политика происками Москвы объяснило издание Politico.

Отмечается, что оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) лидирует в опросах в преддверии выборов в восточных землях Германии, где, как ожидается, одержит историческую победу и может впервые с момента своего основания прийти к власти в регионах.

Издание подчеркнуло, что в последние недели Москва усилила давление на Мерца, например, перекрыв экспорт нефти из Казахстана по трубопроводу «Дружба», а также стремится «расколоть немецкое общественное мнение», предложив в качестве посредника в мирных переговорах по Украине бывшего канцлера Герхарда Шредера. Кроме того, члены АдГ приедут в Россию на ежегодный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Авторы статьи считают, что российская стратегия заключается в том, чтобы использовать реальные и растущие политические слабости Мерца и обострить разногласия по поводу военной поддержки Украины со стороны Берлина.

По мнению депутата от Христианско-демократического союза (ХДС) Криса Шуленбурга, Россия ищет партнеров в Европе, которых она могла бы использовать для победы АдГ на региональных или, в конечном итоге, на следующих федеральных выборах.

«Это дало бы России стратегического партнера в Германии и, таким образом, плацдарм в Европе», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Мерц настаивает на ассоциированном членстве Украины в Европейском союзе и призывает блок рассмотреть этот вопрос, поскольку Берлин пытается вдохнуть новую жизнь в процесс расширения союза.

