Митрополит Тихон высказался о смерти писавшего песни Ваенге иеромонаха

Митрополит Тихон: Иеромонах Роман ехал из Белграда умирать на Родину

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) раскрыл подробности смерти иеромонаха Романа (Матюшина), известного созданием песен для российских артистов. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Тихона, автор текстов песен Елены Ваенги и Сергея Безрукова скончался в аэропорту Белграда — перед рейсом в Россию.

«Возвращаясь умирать на Родину, отошел ко Господу иеромонах Роман. В последний день Пасхи. Успел», — написал митрополит.

Также Шевкунов обратился к сербам со словами благодарности. «Спасибо вам, что приютили одиноко идущего», — добавил он.

В 2012 году Роман получил Всероссийскую православную литературную премию имени Александра Невского «За вклад в русскую поэзию», а в 2015 году — золотую медаль имени А. С. Пушкина «За выдающийся вклад в литературу».

Ранее стало известно, что поэт и автор духовных песен иеромонах Роман (в миру Александр Матюшин-Правдин) скончался в Сербии. Ему был 71 год.