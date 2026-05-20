Автор стихов для песен Ваенги и Безрукова иеромонах Роман скончался в аэропорту Белграда

Поэт и автор духовных песен иеромонах Роман (в миру Александр Матюшин-Правдин) скончался в аэропорту Белграда. Об этом сообщил священник Альвиан Тхелидзе.

Иеромонаху был 71 год. Он умер 19 мая в столице Сербии.

«В Сербии умирать не обидно. Сербия — заграница, но не чужбина. Там родной народ живет», — отметил Тхелидзе.

Песни на стихи иеромонаха Романа исполняют Елена Ваенга, Жанна Бичевская, Сергей Безруков и другие артисты.

Ранее стало известно, что вдова поэта Андрея Вознесенского писательница Зоя Богуславская ушла из жизни в возрасте 102 лет.

