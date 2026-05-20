Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
23:18, 20 мая 2026Культура

Автор стихов для песен Ваенги и Безрукова иеромонах Роман скончался в аэропорту Белграда

Поэт и автор духовных песен иеромонах Роман умер в аэропорту Белграда
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Поэт и автор духовных песен иеромонах Роман (в миру Александр Матюшин-Правдин) скончался в аэропорту Белграда. Об этом сообщил священник Альвиан Тхелидзе.

Иеромонаху был 71 год. Он умер 19 мая в столице Сербии.

«В Сербии умирать не обидно. Сербия — заграница, но не чужбина. Там родной народ живет», — отметил Тхелидзе.

Песни на стихи иеромонаха Романа исполняют Елена Ваенга, Жанна Бичевская, Сергей Безруков и другие артисты.

Ранее стало известно, что вдова поэта Андрея Вознесенского писательница Зоя Богуславская ушла из жизни в возрасте 102 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров объяснил отказ от применения разрушительного оружия в зоне СВО

    В Германии объяснили значение визита Путина в Китай для Европы

    Зеленский заявил о возможном наступлении российских войск из Белоруссии

    Авианосная группа ВМС США вошла в Карибское море на фоне выдвижения обвинений Раулю Кастро

    Самолет-заправщик НАТО сделал несколько кругов над Латвией

    Автор стихов для песен Ваенги и Безрукова иеромонах Роман скончался в аэропорту Белграда

    Зеленский рассказал о своем разговоре с премьер-министром Великобритании

    Финский политик заявил об опасной игре Евросоюза

    У премьера Израиля «волосы встали дыбом» после разговора с Трампом

    Лавров рассказал о наглости Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok