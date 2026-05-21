Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:11, 21 мая 2026Мир

Генсек НАТО выступил с угрозой в адрес России

Рютте заявил, что Россию ждут «разрушительные последствия» при использовании ЯО
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Agencja Wyborcza / Reuters

Если Россия решит использовать ядерное оружие (ЯО) и нанести им удар по территории Украины, ее ждут разрушительные последствия. С такой угрозой выступил генсек НАТО Марк Рютте, его слова приводит Life.

«Они знают, что, если это произойдет, — последствия будут разрушительными», — сказал Рютте, размышляя о возможности такого удара в ходе совместных учений по отработке использования специальных боеприпасов в Белоруссии.

Ранее военный эксперт Дмитрий Корнев допустил, что в ходе трехдневных учений России и Белоруссии по подготовке к применению стратегических ядерных сил (СЯС) могут отработать пуски крылатых ракет Х-102 с термоядерным зарядом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров объяснил отказ от применения разрушительного оружия в зоне СВО

    В Одессе арестованный сбежал из СИЗО в мусорном контейнере

    Минобороны Польши высказалось об украинском беспилотнике над Эстонией

    На Украине раскрыли приказ Зеленского в отношении Белоруссии

    Шойгу обвинил Ереван в глумлении над памятью армян

    Названа роль нового Су-57Д

    Знаменитый астрофизик из Гарварда предсказал последствия инопланетного вторжения

    Крышевавших порностудии украинских полицейских уволили

    Мошенники придумали новый способ кражи денег россиян

    Генсек НАТО выступил с угрозой в адрес России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok