57-летняя супермодель в прозрачном наряде вышла на красную дорожку в Каннах

Супермодель Хелена Кристенсен в откровенном платье появилась в Каннах

Датская супермодель и фотограф Хелена Кристенсен в откровенном наряде вышла на красную дорожку кинофестиваля в Каннах. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

57-летняя манекенщица появилась перед камерами в черном платье люксовой марки Roberto Cavalli, оформленном глубоким декольте и кружевами. Кроме того, оно было дополнено прозрачными сетчатыми вставками и вырезом на спине.

При этом стилисты дополнили эффектный образ знаменитости объемной прической и длинными серьгами в форме спирали. Визажисты, в свою очередь, сделали ей макияж с акцентом на губы, нанеся на них розовый сияющий блеск.

В марте Хелена Кристенсен в откровенном виде снялась в рекламе бренда аксессуаров Jerome Dreyfuss.