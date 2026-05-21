01:47, 21 мая 2026

Названо число взятых под контроль России населенных пунктов с начала 2026 года

Марина Совина (ночной редактор)
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Шанхайской медиагруппе» прокомментировал ход специальной военной операции (СВО) на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Лавров заявил, что с начала 2026 года Россия взяла под контроль порядка 80 населенных пунктов в зоне СВО, 35 из них — в марте и апреле. «Процесс идет», — сказал он.

Ранее Лавров объяснил отказ от применения разрушительного оружия в зоне СВО. «Мы не применяем те средства, которые могли бы применять, потому что не хотим наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут по большому счету наши люди, которых пытаются подавить нацисты», — объяснил министр.

Лавров также рассказал, что мир стал многополярным. По его мнению, это является объективной реальностью.

