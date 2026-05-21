02:14, 21 мая 2026Мир

В Германии усомнились в компетенции Мерца

Немецкий политик Людерс заявил, что Мерц ничего не понимает в дипломатии
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц ничего не понимает в дипломатии. С такой точкой зрения в интервью Berliner Zeitung выступил заместитель председателя немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» и эксперт по Ближнему Востоку Михаэль Людерс.

«Самопровозглашенный "канцлер иностранных дел" Фридрих Мерц ничего не понимает в дипломатии», — заявил политик. Он подчеркнул, что Мерц придерживается двойных стандартов, что видно по его реакции на украинский и ближневосточный конфликты.

Кроме того, отметил Людерс, экономика Германии под руководством Мерца находится под угрозой из-за последствий энергетического кризиса, так как поставки энергоносителей по трубопроводу «Дружба» прекратились.

Ранее Мерц заявил, что Европа усиливает давление на Россию, но Россия должна понять, что ей необходимо начать переговоры.

