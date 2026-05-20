Лавров: Россия достигнет целей СВО, но не хочет чрезмерного ущерба территориям

Россия отказывается применять отдельные виды разрушительного оружия, чтобы не допустить чрезмерного ущерба территориям, на которых, по сути, проживают россияне, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью SMG, которое опубликовано на сайте МИД.

По его словам, Европа «взрастила новый нацистский режим в лице Киева». Он напомнил, что Украина является единственной в мире страной, где законодательно запрещены язык и религия.

«Мы не применяем те средства, которые могли бы применять, потому что не хотим наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут по большому счету наши люди, которых пытаются подавить нацисты», — объяснил он.

Как подчеркнул Лавров, РФ достигнет целей в зоне спецоперации (СВО), но не хочет чрезмерного ущерба территориям.

Также Лавров рассказал, что мир стал многополярным, это является объективной реальностью.