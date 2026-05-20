Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:23, 20 мая 2026Россия

Лавров объяснил отказ от применения разрушительного оружия в зоне СВО

Лавров: Россия достигнет целей СВО, но не хочет чрезмерного ущерба территориям
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Maxim Shipenkov / Reuters

Россия отказывается применять отдельные виды разрушительного оружия, чтобы не допустить чрезмерного ущерба территориям, на которых, по сути, проживают россияне, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью SMG, которое опубликовано на сайте МИД.

По его словам, Европа «взрастила новый нацистский режим в лице Киева». Он напомнил, что Украина является единственной в мире страной, где законодательно запрещены язык и религия.

«Мы не применяем те средства, которые могли бы применять, потому что не хотим наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут по большому счету наши люди, которых пытаются подавить нацисты», — объяснил он.

Как подчеркнул Лавров, РФ достигнет целей в зоне спецоперации (СВО), но не хочет чрезмерного ущерба территориям.

Также Лавров рассказал, что мир стал многополярным, это является объективной реальностью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров объяснил отказ от применения разрушительного оружия в зоне СВО

    Банк России попросил суд немедленно исполнить решение по иску к Euroclear

    В России сочли провокацией заявление Литвы об ударах по Калининграду

    В Подмосковье решили бороться с борщевиком при помощи беспилотников

    В Латвии заявили о согласии властей на пролет украинских БПЛА

    В США рассказали о сигналах Западу во время встречи Путина и Си Цзиньпина

    Журналист указал на страх Запада перед партнерством России и Китая

    На Кубе прокомментировали обвинения против экс-лидера Кастро

    Три человека пострадали при ударах ВСУ по ДНР

    В Новой Москве вылетевший с парковки автомобиль едва не сбил детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok