23:09, 20 мая 2026Мир

На британского короля опорожнились на глазах у подданных

Карл III отреагировал шуткой на птичий помет на своем пиджаке
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Jane Barlow / Reuters

Чайка опорожнилась на британского короля Карла III, когда он посещал продовольственный банк в североирландском городе Ньюкасл. Заметив это, монарх отреагировал шуткой, передает The Daily Telegraph.

Птичий помет попал на пиджак короля, и на это обратил внимание один из собравшихся — он предложил Карлу III надеть пальто поверх пиджака. «Все в порядке. По крайней мере, это не попало мне на голову!» — пошутил в ответ на это монарх.

Ранее в Великобритании радиостанция Radio Caroline случайно объявила в эфире о смерти короля Карла III, после чего на 15 минут замолчала.

