«Астон Вилла» разгромила «Фрайбург» и выиграла Лигу Европы

«Астон Вилла» разгромила «Фрайбург» со счетом 3:0 и выиграла Лигу Европы

«Астон Вилла» разгромила «Фрайбург» со счетом 3:0 и выиграла Лигу Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Начало победе английского клуба положил гол Юри Тилеманса, забитый на 45-й минуте. В компенсированное к первому тайму время второй матч в составе бирмингемцев забил Эмилиано Буэндия. Окончательный счет в середине второй половины игры установил Морган Роджерс.

Таким образом, «Астон Вилла» впервые в истории выиграла Лигу Европы. Ее главный тренер Унаи Эмери выиграл этот трофей в пятый раз за карьеру. Ранее он трижды побеждал с «Севильей» и еще один раз — с «Вильярреалом».

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изменил формат отбора на чемпионат Европы. Новая формула заработает в сезоне-2028/2029.