Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
23:57, 20 мая 2026Спорт

«Астон Вилла» разгромила «Фрайбург» и выиграла Лигу Европы

«Астон Вилла» разгромила «Фрайбург» со счетом 3:0 и выиграла Лигу Европы
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Matthew Childs / Reuters

«Астон Вилла» разгромила «Фрайбург» со счетом 3:0 и выиграла Лигу Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Начало победе английского клуба положил гол Юри Тилеманса, забитый на 45-й минуте. В компенсированное к первому тайму время второй матч в составе бирмингемцев забил Эмилиано Буэндия. Окончательный счет в середине второй половины игры установил Морган Роджерс.

Таким образом, «Астон Вилла» впервые в истории выиграла Лигу Европы. Ее главный тренер Унаи Эмери выиграл этот трофей в пятый раз за карьеру. Ранее он трижды побеждал с «Севильей» и еще один раз — с «Вильярреалом».

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изменил формат отбора на чемпионат Европы. Новая формула заработает в сезоне-2028/2029.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров объяснил отказ от применения разрушительного оружия в зоне СВО

    В Одессе арестованный сбежал из СИЗО в мусорном контейнере

    Минобороны Польши высказалось об украинском беспилотнике над Эстонией

    На Украине раскрыли приказ Зеленского в отношении Белоруссии

    Шойгу обвинил Ереван в глумлении над памятью армян

    Названа роль нового Су-57Д

    Знаменитый астрофизик из Гарварда предсказал последствия инопланетного вторжения

    Крышевавших порностудии украинских полицейских уволили

    Мошенники придумали новый способ кражи денег россиян

    Генсек НАТО выступил с угрозой в адрес России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok