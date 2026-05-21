00:31, 21 мая 2026

Знаменитый астрофизик из Гарварда предсказал последствия инопланетного вторжения

Ави Леб: Появление пришельцев может спровоцировать политический кризис на Земле
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: фильм «Инопланетянин»

Знаменитый астрофизик из Гарвардского университета Ави Леб описал последствия инопланетного вторжения на Землю. Об этом пишет Daily Star.

Леб не ожидает, что человечество столкнется с живыми инопланетянами. Скорее всего, по его мнению, до Земли доберутся некие устройства пришельцев, управляемые искусственным интеллектом. Ученый также отметил, что все страны мира должны будут проявить сдержанность в отношении таких НЛО, так как необдуманная милитаристская реакция одной из них может иметь разрушительные последствия для всех.

«Осознание, что к нам явились родственники по космической семье технологичных цивилизаций окажет глубокое влияние на геополитику. Это обернется угрозой для всех, так как все мы в одной лодке», — предсказал астрофизик из Гарварда. Он добавил, что подобный визит может спровоцировать не только политический, но и финансовый кризис.

Леб также отметил, что появление пришельцев серьезно повлияет на религии, так как окажется, что Бог является «многодетным отцом». При этом появление неких инопланетных устройств рядом с Землей, по мнению ученого, не будет означать, что жители других планет автоматически умнее людей. Возможно, эти цивилизации просто существуют дольше человечества и у них было больше времени на развитие космических технологий.

Ранее сообщалось, что британских банкиров начали пугать кризисом из-за инопланетян. По мнению бывшего старшего аналитика по финансовой безопасности Банка Англии Хелен Маккоу, человечество должно разработать стратегию на случай столкновения с пришельцами.

