Банкиров предупредили о возможном кризисе из-за инопланетян

Банковский аналитик призвала готовиться к кризису из-за правды об инопланетянах

Британских банкиров начали пугать кризисом из-за инопланетян. Об этом пишет Unexplained Mysteries.

Издание ссылается на слова бывшего старшего аналитика по финансовой безопасности Банка Англии Хелен Маккоу, которая предупредила, что обещанное властями США раскрытие секретных документов о неопознанных летающих объектах (НЛО) и возможной внеземной жизни может привести к значительным потрясениям в экономической сфере.

В письме к главе Банка Англии Маккоу призвала его задуматься над планом действий на случай, если существование «технологически развитого внеземного разума, ответственного за появление НЛО» окажется правдой. «Если эти аномальные объекты окажутся внеземного происхождения, то нам придется признать существование разума и силы, превосходящих любое правительство и имеющих неизвестные намерениями», — цитирует Маккоу The Independent.

По ее мнению, раскрытие информации о внеземном разуме спровоцирует «непредсказуемые психологические реакции с материальными последствиями», к которым Банку Англии нужно быть готовым.

Ранее ведущий британский эксперт в области космоса Мэгги Адерин-Покок заявила, что человечество встретится с внеземной жизнью в ближайшие полвека. По ее словам, это произойдет не позднее 2075 года.