Худрук российского театра помог бывшему чиновнику и оказался в суде

В Москве суд оштрафовал худрука ММТ Спесивцева на ₽100 тыс. из-за помощи экс-чиновнику

В Москве мировой судья судебного участка №98 Бутырского района оштрафовал на 100 тысяч рублей художественного руководителя Московского молодежного экспериментального театра (ММТ) Вячеслава Спесивцева за помощь бывшему чиновнику. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Московского городского суда.

Суд назначил ему административное наказание в виде штрафа за то, что Спесивцев не сообщил о трудоустройстве бывшего госслужащего. Он признан виновным по статье 19.29 КоАП РФ («Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего»).

Ранее сообщалось, что в Новосибирске директора российского театра «Красный факел» Александра Кулябина приговорили к пяти годам условного срока по делу о растрате и превышении должностных полномочий.