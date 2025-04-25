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14:46, 25 апреля 2025Силовые структуры

Директор российского театра «Красный факел» получил условный срок по делу о растрате

Директору театра «Красный Факел» Кулябину дали 5 лет условно по делу о растрате
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Новосибирске директора российского театра «Красный факел» Александра Кулябина приговорили к пяти годам условного срока по делу о растрате и превышении должностных полномочий. Об этом на своей странице во VK сообщают суды общей юрисдикции Новосибирска.

Приговором суда Кулябину назначили также штраф в 300 тысяч рублей и запретили в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с организацией культурно-развлекательных мероприятий.

Уголовное дело против директора театра возбудили на основании материалов прокуратуры. Кулябину вменяется растрата с ущербом в 1,8 миллиона рублей. Следователи обвиняют его в незаконных выплатах сыну, Тимофею Кулябину, который работал в театре главным режиссером. В трудовой договор с сыном отец включил ежемесячную выплату контрактной надбавки в размере более 88 тысяч рублей. Всего Кулябину-младшему из бюджета начислили более 5 миллионов рублей.

Тимофей Кулябин весной 2022 года покинул «Красный факел», уехал из страны. В январе 2023 года по решению суда директор театра был помещен под домашний арест.

За директора «Красного факела» поручились известные деятели культуры — гендиректор Большого театра Владимир Урин, худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин, худрук «Театра Наций» Евгений Миронов и актриса Елизавета Боярская.

В августе 2023 года Александра Кулябина освободили из-под домашнего ареста.

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