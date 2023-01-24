Экс-директора российского театра задержали по подозрению в растрате

В Новосибирске задержали экс-директора театра «Красный факел» по делу о растрате ₽1,8 млн

В Новосибирске задержан экс-директор театра «Красный факел» Александр Кулябин, ранее уволенный из учреждения. Его подозревают в растрате в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте прокуратуры российского региона.

Уголовное дело в отношении Кулябина возбуждено по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ при содействии прокуратуры, ФСБ и МВД России по Новосибирской области. Как уточнили в надзорном ведомстве, сумма ущерба составила свыше 1,8 миллиона рублей.

По месту жительства Кулябина проведены обыски, подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры региона.

Ранее Ленинский районный суд Воронежа приговорил к пяти годам колонии бывшего ректора Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Сергея Колодяжного. Его признали виновным в растрате 58 миллионов рублей. Помимо реального срока экс-ректору назначили штраф в размере 1 миллиона рублей.