Экс-ректора российского вуза осудили на три года за растрату 58 миллионов рублей

В Воронеже экс-ректор ВГТУ Колодяжный получил пять лет за растрату 58 миллионов рублей

Ленинский районный суд Воронежа приговорил к пяти годам колонии бывшего ректора Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Сергея Колодяжного. Об этом сообщает издание «Вести Воронеж».

Его признали виновным в растрате 58 миллионов рублей. Помимо реального срока экс-ректору назначили штраф в размере 1 миллиона рублей. Колодяжный намерен обжаловать приговор.

По версии следствия, с 2015-го по февраль 2020 года ректор ВГТУ выписывал 180 сотрудникам вуза выплаты и премии, которыми распоряжался по своему усмотрению. Всего он похитил таким образом 58 миллионов рублей.

Колодяжный находился под стражей с марта 2020 года, однако в феврале 2022 года суд освободил его, переведя под домашний арест. Но спустя четыре месяца, в мае, экс-ректора вернули в СИЗО за нарушение запрета на общение со свидетелями по уголовному делу. В суде пояснили, что экс-ректор обсуждал со свидетелями обстоятельства из материалов следствия, а также делился с ними сведениями, которые они должны были изложить на допросе в суде.