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Обвиняемого в коррупции бывшего ректора российского вуза отправили снова в СИЗО

Суд вернул в СИЗО за нарушения экс-ректора ВГТУ, обвиняемого в присвоении 58 млн рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Воронежа изменил меру пресечения бывшему ректору Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Сергею Колодяжному, обвиняемому в присвоении 58 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Фигурант дела находился под домашним арестом, но его снова вернули в СИЗО до 26 июля за нарушение запрета на общение со свидетелями по уголовному делу. В суде пояснили, что экс-ректор обсуждал со свидетелями обстоятельства из материалов следствия, а также делился с ними сведениями, которые они должны были изложить на допросе в суде.

Колодяжный находился под стражей с марта 2020 года, однако в феврале этого года суд освободил его, переведя под домашний арест. Ему вменяется статья 160 УК РФ («Присвоение вверенного имущества»). По версии следствия, с 2015-го по февраль 2020 года ректор ВГТУ выписывал 180 сотрудникам вуза выплаты и премии, которыми распоряжался по своему усмотрению. Всего он похитил таким образом 58 миллионов рублей.

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Любовь Ширижик
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