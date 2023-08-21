Бывшего директора российского театра освободили из-под домашнего ареста

Суд изменил меру пресечения экс-директору театра «Красный факел» в Новосибирске

Центральный райсуд Новосибирска изменил меру пресечения бывшему директору театра «Красный факел» в Новосибирске Александру Кулябину, обвиняемому в растрате. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Подсудимый освобожден из-под домашнего ареста на запрет определенных действий. Ему нельзя пользоваться интернетом, телефоном, покидать жилье и посещать массовые мероприятия.

Кулябин был помещен под домашний арест в январе. Уголовное дело против него было возбуждено на основании материалов прокуратуры. Кулябину вменяется растрата с ущербом в 1,8 миллиона рублей. Следователи обвиняют его в незаконных выплатах сыну, Тимофею Кулябину, который работал в театре главным режиссером. Фигурант дела свою вину не признает.

За Кулябина поручались известные деятели культуры — гендиректор Большого театра Владимир Урин, худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин, худрук «Театра Наций» Евгений Миронов и актриса Елизавета Боярская.

Кулябин-старший руководил театром «Красный факел» в течение 23 лет. В декабре 2022 года он был уволен.