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14:51, 26 января 2023Силовые структуры

Экс-директора российского театра поместили под домашний арест по делу о растрате

Экс-директора театра «Красный факел» Кулябина отправили под домашний арест

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Новосибирске суд поместил под домашний арест экс-директора театра «Красный факел» Александра Кулябина, ранее уволенного из учреждения. Об этом сообщает РБК.

Уголовное дело о растрате в отношении Кулябина было возбуждено при содействии прокуратуры, ФСБ и МВД России по Новосибирской области. Как уточнили в надзорном ведомстве, сумма ущерба составила свыше 1,8 миллиона рублей. Вину фигурант не признает.

Ранее за Кулябина поручились известные деятели культуры — гендиректор Большого театра Владимир Урин, худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин, худрук «Театра Наций» Евгений Миронов и актриса Елизавета Боярская. Следователи подозревают Кулябина в незаконных выплатах сыну, Тимофею Кулябину, который работал в театре главным режиссером.

Кулябин-старший руководил театром «Красный факел» в течение 23 лет. В декабре 2022 года он был уволен.

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Елизавета Новикова
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