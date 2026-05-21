В МИД России заявили об усталости ООН от украинской тематики

В ООН ощущается усталость от украинской тематики, заявил замглавы МИД России Александр Алимов, пишут «Известия».
«Мы ощущаем усталость государств-членов от назойливо навязанной украинской тематики. Это происходит и в Нью-Йорке, и на площадке Генассамблеи, и в Совете Безопасности, и на других площадках ООН», — указал он.
Как отметил дипломат, украинскую тематику вбрасывают по любому поводу и это злит государств-членов ООН.
Ранее в ООН предсказали нежелание миллионов беженцев возвращаться на Украину.