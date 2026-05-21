США захватили якобы связанный с Ираном танкер

WSJ: США захватили якобы связанный с Ираном нефтяной танкер в Индийском океане

США задержали в Индийском океане нефтяной танкер, который, по их версии, может быть связан с Ираном. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, речь идет о танкере Skywave, который США внесли в санкционный список еще в марте. На этот раз судно находилось к западу от Малайзии.

Также отмечается, что с начала конфликта с Ираном это уже третий нефтяной танкер, задержанный американскими властями. В апреле были арестованы суда Majestic X и Tiffani.

Ранее иракский аналитик в области энергетики Ахмед Аскар заявил, что растущее экономические давление на Ближнем Востоке в обозримом будущем может привести к осуществлению тайных сделок о проходе судов через Ормузский пролив.