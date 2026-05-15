На Ближнем Востоке спрогнозировали тайные сделки о проходе через Ормузский пролив

Аскар: Давление в экономике приведет к тайным сделкам по Ормузскому проливу

Растущее экономические давление на Ближнем Востоке в обозримом будущем может привести к осуществлению тайных сделок о проходе судов через Ормузский пролив. Такой прогноз дал иракский аналитик в области энергетики Ахмед Аскар, его слова приводит ТАСС.

Этому поспособствует в том числе неопределенность вокруг нынешних условий прохождения иностранных судов через акваторию важнейшей в регионе логистической артерии, полагает эксперт. США и Иран, напомнил он, все еще не могут договориться по поводу критериев открытия Ормузского пролива.

Постепенное ухудшение экономической ситуации в странах Персидского залива, полагает Аскар, подтолкнет их к тайным переговорам о безопасном проходе танкеров. Создание же совместного механизма регулирования с участием США и Ирана сейчас представляется труднореализуемой задачей, констатировал аналитик.

В Министерстве энергетики (Минэнерго) Соединенных Штатов ожидают постепенной нормализации судоходства в Ормузском проливе в июне. В то же время ожидать полноценного восстановления нефтяного экспорта в обозримом будущем не приходится, отметили в американском ведомстве. Часть потоков останется нарушенной до конца этого года. Улучшение ситуации, скорее всего, произойдет в 2027-м, заключили в Минэнерго США.