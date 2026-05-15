Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:46, 15 мая 2026Экономика

На Ближнем Востоке спрогнозировали тайные сделки о проходе через Ормузский пролив

Аскар: Давление в экономике приведет к тайным сделкам по Ормузскому проливу
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Растущее экономические давление на Ближнем Востоке в обозримом будущем может привести к осуществлению тайных сделок о проходе судов через Ормузский пролив. Такой прогноз дал иракский аналитик в области энергетики Ахмед Аскар, его слова приводит ТАСС.

Этому поспособствует в том числе неопределенность вокруг нынешних условий прохождения иностранных судов через акваторию важнейшей в регионе логистической артерии, полагает эксперт. США и Иран, напомнил он, все еще не могут договориться по поводу критериев открытия Ормузского пролива.

Постепенное ухудшение экономической ситуации в странах Персидского залива, полагает Аскар, подтолкнет их к тайным переговорам о безопасном проходе танкеров. Создание же совместного механизма регулирования с участием США и Ирана сейчас представляется труднореализуемой задачей, констатировал аналитик.

В Министерстве энергетики (Минэнерго) Соединенных Штатов ожидают постепенной нормализации судоходства в Ормузском проливе в июне. В то же время ожидать полноценного восстановления нефтяного экспорта в обозримом будущем не приходится, отметили в американском ведомстве. Часть потоков останется нарушенной до конца этого года. Улучшение ситуации, скорее всего, произойдет в 2027-м, заключили в Минэнерго США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о подготовке Россией ударов по центрам принятия решений

    Траты страны БРИКС на импорт заметно выросли на фоне войны в Иране

    Российскую школьницу перехватили после звонка с требованием выкупа в 15 тысяч долларов

    В России отреагировали на сообщения об угрозе закрытия микропредприятий

    Один вид жилья в России стал дорожать

    Названо место побега обвиненного в мошенничестве экс-замглавы Минприроды

    Пересильд поддержала решение 16-летней дочери уйти из школы

    Лишенной гражданства за оскорбления русских людей женщине вернули российский паспорт

    Звезда КВН Борщева рассказала об отношении мужа к ее фигуре

    Раскрыто решение в отношении напавшего на девочку в Подмосковье вооруженного ножом мужчины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok