В ООН предсказали нежелание миллионов беженцев возвращаться на Украину

Даже после окончания конфликта миллионы украинских беженцев останутся в Европе и не пожелают возвращаться на родину. Такое предсказание дано в докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), передает «Страна.ua».

В документе моделируются три сценария до конца 2029 года: продолжение боевых действий, «хрупкий мир с уступками» и гипотетическую победу Украины.

Согласно сценарию «хрупкого мира», боевые действия прекращаются, но Россия сохраняет контроль над территориями, а временная защита для украинцев в ЕС завершается в марте 2027 года.

Даже в этом случае, по оценке UNHCR, в Европе останутся около 2,9 миллиона украинцев — это 56 процентов нынешних беженцев.

При продолжении конфликта в Европе останутся 99 процентов украинских беженцев. Даже в сценарии победы Украины за границей, по расчетам ООН, останутся около 1,67 миллиона человек — примерно треть нынешнего числа.

Больше всего украинцев, как ожидается, останется в Германии — около 789 тысяч человек. В Польше — более 530 тысяч.

В ООН признают, что значительная часть украинцев уже глубоко интегрировалась в европейскую жизнь: дети ходят в местные школы, семьи работают, а многие не видят условий для быстрого возвращения. При этом почти 60 процентов трудоустроенных украинцев в Европе работают ниже своей квалификации, а их доходы в среднем примерно на 40 процентов ниже, чем у местного населения.

UNHCR отдельно предупреждает ЕС, что резкое прекращение временной защиты в 2027 году может вызвать хаос, перегрузить системы убежища и спровоцировать вторичную миграцию внутри Европы.

Ранее сообщалось, что беженцам с Украины в странах — членах Евросоюза отвели роль рабов.