Сексолог предупредила женщин об опасности одной техники орального секса

Сексолог Ольга Василенко заявила, что «глубокая глотка» — одна из техник минета — может представлять серьезную опасность для здоровья женщины. Такое предупреждение она сделала в своем Telegram-канале.

По словам Василенко, из-за погружения полового члена глубоко в горло могут возникнуть микротравмы задней стенки глотки, неба и миндалин. Также из-за этой техники повышается нагрузка на височно-нижнечелюстной сустав, из-за чего у женщины после такого вида орального секса могут появиться щелчки в челюсти.

Кроме того, продолжила специалистка, такая сексуальная практика чревата появлением микроразрывов на слизистой оболочке, которые являются входными воротами для различных инфекций. Наконец, во время выполнения «глубокой глотки» существует риск аспирации — попадания жидкости в дыхательные пути, добавила Василенко.

