05:04, 18 мая 2026Мир

В США сравнили реакцию Китая на визиты Путина и Трампа

Марина Совина
Владимир Путин. Фото: Reuters

Бывший разведчик Скотт Риттер прокомментировал предстоящую поездку президента России Владимира Путина в Китай. Об этом он высказался в интервью британскому политику Джорджу Гэллоуэю.

Риттер подчеркнул, что в Китае всегда рады визиту Путина, в отличие от состоявшегося приезда американского лидера Дональда Трампа.

«Видеть, как Дональд Трамп садится в самолет и улетает, было самым сильным облегчением. Потому что теперь можно приступить к обсуждению вопросов мирового масштаба. Это, кстати, начнется через несколько дней, когда другой мировой лидер, Владимир Путин, приедет в Китай», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что поездка Путина в КНР по приглашению председателя страны Си Цзиньпина запланирована на 19-20 мая. Главной темой встречи двух лидеров станут двусторонние отношения России и Китая.

