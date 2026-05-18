В Турции рассказали о переговорах по Украине

РИА Новости: Турция не получала сигналов о возобновлении переговоров по Украине

Никто не обращался к Турции с инициативой возобновления переговоров по украинскому урегулированию на турецкой площадке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве страны.

«На данный момент каких-либо официальных обращений или инициатив от сторон переговорного процесса по Украине относительно возобновления переговоров в Турции не поступало», — говорится в сообщении. Источник агентства уточнил, что Анкара по-прежнему готова содействовать переговорному процессу и предоставить площадку, если поступит соответствующий запрос.

Он также отметил, что Турция ранее уже показывала готовность играть посредническую роль в переговорах, и придерживается сбалансированного подхода по украинскому вопросу, выступая за прекращение боевых действий дипломатическим путем.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил, что Киев не подавал Москве никаких сигналов о своей готовности к проведению нового раунда переговоров по урегулированию конфликта.