Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:42, 18 мая 2026Мир

В Турции рассказали о переговорах по Украине

РИА Новости: Турция не получала сигналов о возобновлении переговоров по Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Никто не обращался к Турции с инициативой возобновления переговоров по украинскому урегулированию на турецкой площадке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве страны.

«На данный момент каких-либо официальных обращений или инициатив от сторон переговорного процесса по Украине относительно возобновления переговоров в Турции не поступало», — говорится в сообщении. Источник агентства уточнил, что Анкара по-прежнему готова содействовать переговорному процессу и предоставить площадку, если поступит соответствующий запрос.

Он также отметил, что Турция ранее уже показывала готовность играть посредническую роль в переговорах, и придерживается сбалансированного подхода по украинскому вопросу, выступая за прекращение боевых действий дипломатическим путем.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил, что Киев не подавал Москве никаких сигналов о своей готовности к проведению нового раунда переговоров по урегулированию конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Опаснейший период». Европе предсказали последствия окончания спецоперации

    На Украине оценили вероятность серьезных переговоров при президентстве Зеленского

    Отец тройняшек рассказал о самом страшном секрете

    Пожилая пара занялась сексом на пирсе и попала на видео

    Значение визита Путина в Китай оценили

    Экс-президент Украины пожаловался на нежелание сограждан учить украинский язык

    В Турции рассказали о переговорах по Украине

    Тревел-блогерша описала соотечественников фразой «ненавидят тех, кто много путешествует»

    Россиянам назвали способ получить компенсацию по старым вкладам

    В США сравнили реакцию Китая на визиты Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok