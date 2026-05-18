05:57, 18 мая 2026

Экс-президент Украины пожаловался на нежелание сограждан учить украинский язык

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Экс-президент Украины Виктор Ющенко в беседе с журналисткой Натальей Мосейчук пожаловался на нежелание сограждан учить украинский язык.

По его словам, миллионы украинцев среднего возраста до сих по не знают и не хотят учить родной язык.

«Равнодушие миллионов, которые могут позицию не формировать, которые могут сказать – ну, не знаю я "мову", 40 лет, но не знаю», — сказал Ющенко.

Он подчеркнул, что без «мовы» у украинцев не будет государственности, поскольку язык на две трети определяет субъектность.

Ранее стало известно, что Киев решил создать координационный совет по языковой политике, работу которого направят на обслуживание интересов украинского языка и борьбу с русским. Об этом сообщила языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская.

