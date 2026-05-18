Аналитик Меркурис: Украина лишилась ПВО на большей части территории страны

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Украина лишилась сил противовоздушной обороны (ПВО) на большей части территории страны. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала The Duran.

Меркурис заявил, что украинские оборонительные системы очень истощены. «Очевидно, что на большей части Украины их больше нет», — добавил он.

Эксперт заявил, что украинские военные не могут применять истребители, переданные Западом, поскольку у них нет боеприпасов. Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с дефицитом человеческого ресурса, который не закрывает даже силовая мобилизация. «Ситуация в воздухе и небе становится критической», — заключил аналитик.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал причину острой нехватки ракет для ПВО. По его мнению, это связано с конфликтом на Ближнем Востоке.

