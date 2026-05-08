Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:42, 8 мая 2026Бывший СССР

На Украине назвали причину острой нехватки ракет для ПВО

Игнат: Украине не хватает ракет для ПВО из-за конфликта на Ближнем Востоке
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Украина столкнулась с острой нехваткой ракет для средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Сегодня мы оказались на голодном пайке в отношении ракет из-за определенных проблем с поставками. Представители воздушных сил постоянно работают и в Рамштайне, и в других переговорных группах, где приходится просить даже по несколько — 5-10 — ракет для систем PAC-3, NASAMS, IRIS-T и других, поскольку расходы боеприпасов очень велики», — пожаловался Игнат.

Представитель Воздушных сил ВСУ добавил, что в настоящее время пусковые установки ПВО у украинских военных в лучшем случае полупустые. По его словам, Киев столкнулся с нехваткой западных ракет из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что ВСУ начали экономить ракеты ПВО в ущерб результативности. Вместо 2-4 они используют по одной ракете.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал новое заявление по перемирию в День Победы

    Европейцев предупредили о дефиците авиатоплива

    Умер бывший музыкант «Машины времени» Ксенофонтов

    В чеченском городе прогремел взрыв

    Украину обвинили в отравлении Европы чернобыльским дымом

    Игрока английского футбольного клуба заподозрили в педофилии

    91-летнему отцу Леонида Агутина стало плохо

    Россиянкам назвали удешевляющие образ детали

    В США поищут замену «вечным» бомбардировщикам

    Число летевших на Москву беспилотников с начала действия перемирия выросло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok