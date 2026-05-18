CNN: Пентагон подготовил планы нанесения ударов по Ирану

Пентагон подготовил планы нанесения ударов по Ирану на случай, если президент США Дональд Трамп примет решение о продолжении боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом сообщает CNN.

Среди целей атаки в том числе объекты иранской энергетики и инфраструктуры, отмечает телеканал.

Планы были подготовлены по итогам совещания с командой по нацбезопасности, которое состоялось на выходных. Трамп встретился с чиновниками в своем гольф-клубе в штате Вирджиния в выходные.

На заседании присутствовали госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс, глава ЦРУ Джон Рэтклифф и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.

Ранее Axios сообщал, что Трамп проведет еще одно совещание с командой по нацбезопасности во вторник, на котором обсудит варианты военных действий в Иране.

Президент США также заявил, что иранской стороне необходимо как можно скорей принять решение, в противном случае от страны ничего не останется.

