Парень после встречи с незнакомкой начал издавать «агрессивные голубиные звуки»

Пользователь Reddit с ником Ok-Hat2241 рассказал о комичной ситуации в аэропорту, невольным участником которой он стал. В этот момент он ждал начала регистрации на свой рейс.

«Ко мне внезапно подбежала пожилая женщина и обняла меня. Прежде чем я успел отреагировать, она закричала: "Боже мой, посмотри, как ты вырос!" Мне было 22 года. После этого из ниоткуда появились еще шесть человек, улыбавшиеся мне так, будто я только что вернулся живым с войны. В этот момент я осознал две вещи: они определенно приняли меня за кого-то другого и ситуация зашла слишком далеко, чтобы исправить это естественным путем», — написал автор.

Решив просто плыть по течению, парень начал уклончиво отвечать на вопросы незнакомцев об «учебе в колледже», своей «новой квартире» и о том, встречается ли он все еще «с той девушкой из Бостона», хотя он никогда в жизни не был в Бостоне. «В какой-то момент маленький мальчик спросил меня: "Ты все еще можешь издавать звуки птичек?" По всей видимости, тот, за кого они меня приняли, умел имитировать птиц. И вот я стою посреди аэропорта, издаю агрессивные голубиные звуки, а целая семья подбадривает меня», — вспомнил автор.

В конце концов появился тот человек, которого на самом деле ждала семья. Осознав свою ошибку, пожилая женщина пришла в ужас, а ее настоящий родственник в этот момент расхохотался так, что чуть не выронил чемодан.

«Его реакция каким-то образом помогла устранить неловкость. Они даже пригласили меня пообедать с ними! Это по-прежнему один из самых странных дней в моей жизни», — заключил автор.

Ранее американка на круизном лайнере увидела группу подростков и подумала, что среди них был обидчик ее сына. Женщина подбежала к нему, повалила на пол и осыпала проклятиями, однако вскоре поняла, что обозналась.