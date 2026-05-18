Россия
08:28, 18 мая 2026Россия

Россиянин в 19 лет заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Россиянин в 19 лет заключил контракт с Минобороны и отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, став оператором беспилотных летательных аппаратов. Его историю публикует RT.

«Мой близкий друг здесь с самого начала. Я хотел сначала попасть к нему в подразделение, но он мне предложил отучиться на БПЛА. Я последовал его совету, нашел людей, которые смогли меня научить, получил базовые знания и отправился на СВО», — рассказал о своем решении боец с позывным Мартын.

Военнослужащий на данный момент несет службу на Ореховском направлении. Как уточняет издание, на его счету уже целый ряд уничтоженных целей.

Ранее сообщалось, что россиянин в 18 лет втайне от родителей подписал контракт и ушел на СВО. По его словам, первый сбитый объект — тяжелый дрон «Баба-Яга». Сейчас он — старший оператор взвода беспилотных систем.

