Россия
09:12, 18 мая 2026Россия

Российских подростков заметили за обрезанием крыльев голубям

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В Кемеровской области подростков заметили за обрезанием крыльев голубям. Об этом сообщает ТВЦ.

По данным издания, жильцы многоквартирного дома в российском регионе неоднократно обращали внимание на живодерские развлечения подростков.

С их слов, школьники берут с собой на прогулку ножницы и издеваются над птицами прямо во дворах. На вопрос о том, зачем они это делают, подростки ответили, что «просто хотели поиграть».

Ранее жители Нальчика обвинили мужчину в том, что он несколько лет издевался над животными, а также приставал к девушкам и детям. Сообщалось, что его уже помещали в клинику на принудительное лечение, однако он вышел оттуда спустя три месяца.

