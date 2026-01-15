Реклама

Россия
15:21, 15 января 2026Россия

Россияне обвинили мужчину в приставании к детям и издевательствах над животными

Жители Нальчика обвинили мужчину в издевательствах над животными
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash Gor

Жители Нальчика обвинили мужчину в том, что он несколько лет издевался над животными, а также приставал к девушкам и детям. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По словам зоозащитницы Изабеллы, на протяжении пяти лет кто-то связывает собак скотчем, удерживает их в подвале и насилует. После заявления в полицию оттуда изъяли около десяти измученных животных. У одной овчарки развилась венерическая саркома — опухоль, клетки которой передаются половым путем.

Многие местные жители указывают на одного и того же мужчину. По их словам, он потрошит кошек и скидывает их с балкона, собак режет ножом, а также пристает к детям и девушкам. Отмечается, что его уже помещали в клинику на принудительное лечение, однако он вышел оттуда спустя три месяца.

Ранее стало известно, что в Псковской области уволили замначальника правового управления регионального правительства Светлану Удовенко. Произошло это после того, как она выбросила в мороз на трассе породистых собак.

